Какова текущая цена Gauntlet USD Alpha?

Gauntlet USD Alpha торгуется по цене ₽80.6574405631456000, за последние 24 часа его цена изменилась на 0.01%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Gauntlet USD Alpha составляет ₽80.6574405631456000, тогда как ATL — ₽78.7869062272656000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка GTUSDA?

Рыночная капитализация составляет ₽123016962.5624965984000, что ставит актив на 2389-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Gauntlet USD Alpha на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле GTUSDA.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 1525233.492340112 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Gauntlet USD Alpha?

Gauntlet USD Alpha входит в классификацию Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Base Ecosystem,Morpho Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность GTUSDA?

Работа в сети -- позволяет GTUSDA использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.