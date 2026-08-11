Сегодняшняя цена GAIB sAID

Текущая цена GAIB sAID (SAID) сегодня составляет $ 0,64483 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SAID на USD составляет $ 0,64483 за SAID.

На данный момент GAIB sAID занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 714 266, при оборотном предложении 17,31M SAID. В течение последних 24 часов, SAID торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,076, тогда как исторический минимум составил $ 0,39947.

В краткосрочной перспективе SAID изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,87.

Рыночная информация GAIB sAID (SAID)

Рыночная капитализация $ 11,71M$ 11,71M $ 11,71M Объем (24Ч) $ 3,87$ 3,87 $ 3,87 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11,71M$ 11,71M $ 11,71M Оборотное предложение 17,31M 17,31M 17,31M Общее предложение 17 308 459,81368961 17 308 459,81368961 17 308 459,81368961

Текущая рыночная капитализация GAIB sAID составляет $ 11,71M, при 24-часовом объеме торгов $ 3,87. Циркулируещее обращение SAID составляет 17,31M, а общее предложение – 17308459.81368961. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,71M.