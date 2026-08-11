Какова текущая цена Futardio cult?

Живая цена Futardio cult (FUTARDIO) составляет ₽1.416861671979273968000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Futardio cult на рынке?

В настоящее время Futardio cult находится на 4400-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽18988617.0786256672000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов FUTARDIO в обращении?

Количество токенов FUTARDIO в обращении составляет 13399859.845449 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Futardio cult за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Futardio cult колебалась в диапазоне от ₽1.411119879781856720000 (минимум за 24 часа) до ₽1.45680955147006160000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Futardio cult удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Futardio cult достиг максимальной цены ₽3.8694621485748032000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.170771554514766128000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется FUTARDIO?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Futardio cult?

Текущее изменение цены 0.31% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.