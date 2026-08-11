Сегодняшняя цена FROGBULL

Текущая цена FROGBULL (FROGBULL) сегодня составляет $ 0 с изменением 34.75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FROGBULL на USD составляет $ 0 за FROGBULL.

На данный момент FROGBULL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 28,873, при оборотном предложении 957.19M FROGBULL. В течение последних 24 часов, FROGBULL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.0025118, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FROGBULL изменился на +2.21% за последний час и на +55.21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация FROGBULL (FROGBULL)

Рыночная капитализация $ 28.87K$ 28.87K $ 28.87K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 28.87K$ 28.87K $ 28.87K Оборотное предложение 957.19M 957.19M 957.19M Общее предложение 957,194,508.651708 957,194,508.651708 957,194,508.651708

Текущая рыночная капитализация FROGBULL составляет $ 28.87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FROGBULL составляет 957.19M, а общее предложение – 957194508.651708. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 28.87K.