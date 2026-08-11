Цена FreeRossDAO (FREE)
Текущая цена FreeRossDAO (FREE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FREE на USD составляет $ 0 за FREE.
На данный момент FreeRossDAO занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 291 376, при оборотном предложении 7,72B FREE. В течение последних 24 часов, FREE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01386973, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе FREE изменился на -0,15% за последний час и на -0,13% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация FreeRossDAO составляет $ 291,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FREE составляет 7,72B, а общее предложение – 9287305927.354893. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 291,38K.
-0,15%
-0,08%
-0,13%
-0,13%
За сегодня изменение цены FreeRossDAO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены FreeRossDAO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены FreeRossDAO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены FreeRossDAO на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0,08%
|30 дней
|$ 0
|-0,28%
|60 дней
|$ 0
|-34,87%
|90 дней
|$ 0
|--
В 2040 году цена FreeRossDAO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова текущая рыночная цена FreeRossDAO?
FreeRossDAO оценивается в ₽, за последние 24 часа он изменился на -0.08%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.
Сколько уникальных держателей у FREE?
На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии FREE сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.
Насколько активен FreeRossDAO на своём родном блокчейне?
Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.
Каково общее количество циркулирующих токенов FREE?
Общее количество циркулирующих токенов составляет 7716753607.35489, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.
Каков 24-часовой объём торгов FreeRossDAO?
FreeRossDAO за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.
Как FREE показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Meme,Ethereum Ecosystem?
По сравнению с другими активами в сегменте Meme,Ethereum Ecosystem, динамика FREE зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.
|Время (UTC+8)
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