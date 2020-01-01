Токеномика Frax Ether (FRXETH) Откройте для себя ключевую информацию о Frax Ether (FRXETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Frax Ether (FRXETH) frxETH is a liquid staking derivative issued by Frax Finance protocol. Each frxETH is backed by at least 1 ETH in validator nodes at all times. Официальный сайт: https://app.frax.finance/ Купить FRXETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Frax Ether (FRXETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Frax Ether (FRXETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 298,12M $ 298,12M $ 298,12M Общее предложение: $ 120,77K $ 120,77K $ 120,77K Оборотное предложение: $ 120,77K $ 120,77K $ 120,77K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 298,12M $ 298,12M $ 298,12M Исторический максимум: $ 4 084,25 $ 4 084,25 $ 4 084,25 Исторический минимум: $ 1 137,25 $ 1 137,25 $ 1 137,25 Текущая цена: $ 2 469,9 $ 2 469,9 $ 2 469,9 Узнайте больше о цене Frax Ether (FRXETH)

Токеномика Frax Ether (FRXETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Frax Ether (FRXETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRXETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRXETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRXETH, изучите текущую цену FRXETH!

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