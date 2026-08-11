Какова текущая цена FixedCoin?

FixedCoin торгуется по цене ₽112.978012042448000, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на -0.01%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.

Насколько волатильна FIX сегодня?

Волатильность цены FIX за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа для FixedCoin?

Цена токена колебалась между ₽112.22981328720000 (минимум) и ₽112.978012042448000 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.

Какой объем торгов был зафиксирован для FIX?

За последние 24 часа объем торгов FIX составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.

Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?

Максимальная цена за все время составляет ₽888.860121234624000, а минимальная цена за все время — ₽94.273043161248000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.

Насколько высока ликвидность рынка для FixedCoin?

Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.

Как FIX сравнивается с другими токенами категории Smart Contract Platform,Proof of Work (PoW)?

В рамках категории Smart Contract Platform,Proof of Work (PoW) FIX демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.