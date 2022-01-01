Токеномика Fitchin Universe (CHIN) Откройте для себя ключевую информацию о Fitchin Universe (CHIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fitchin Universe (CHIN) FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token. Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers. Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user. Официальный сайт: https://fitchin.io/ Whitepaper: https://fitchin.gitbook.io/fitchin-litepaper Купить CHIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Fitchin Universe (CHIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fitchin Universe (CHIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Общее предложение: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Оборотное предложение: $ 166.84M $ 166.84M $ 166.84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6.92M $ 6.92M $ 6.92M Исторический максимум: $ 0.01110954 $ 0.01110954 $ 0.01110954 Исторический минимум: $ 0.00603614 $ 0.00603614 $ 0.00603614 Текущая цена: $ 0.00692139 $ 0.00692139 $ 0.00692139 Узнайте больше о цене Fitchin Universe (CHIN)

Токеномика Fitchin Universe (CHIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fitchin Universe (CHIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHIN, изучите текущую цену CHIN!

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