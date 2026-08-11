Сегодняшняя цена FINE

Текущая цена FINE (FINE) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FINE на USD составляет $ 0 за FINE.

На данный момент FINE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 179 670, при оборотном предложении 420,69T FINE. В течение последних 24 часов, FINE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FINE изменился на +0,23% за последний час и на -1,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация FINE (FINE)

Рыночная капитализация $ 179,67K$ 179,67K $ 179,67K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 179,67K$ 179,67K $ 179,67K Оборотное предложение 420,69T 420,69T 420,69T Общее предложение 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация FINE составляет $ 179,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FINE составляет 420,69T, а общее предложение – 420690000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 179,67K.