Какова реальная цена fetchr сегодня?

Текущая цена fetchr составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на --%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для FETCHR?

FETCHR торговался в диапазоне от ₽0E-14 до ₽0E-14, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна fetchr сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется FETCHR?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что FETCHR демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место fetchr в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽1515476.5787548240000 fetchr занимает #8767 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли FETCHR?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как fetchr соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение FETCHR?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (99999999999.99998 токенов), производительность категории в рамках Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.