Сегодняшняя цена Farverse

Текущая цена Farverse (FARVERSE) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FARVERSE на USD составляет $ 0 за FARVERSE.

На данный момент Farverse занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 85 176, при оборотном предложении 80,71B FARVERSE. В течение последних 24 часов, FARVERSE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FARVERSE изменился на +2,56% за последний час и на -1,26% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Farverse (FARVERSE)

Рыночная капитализация $ 85,18K$ 85,18K $ 85,18K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 105,54K$ 105,54K $ 105,54K Оборотное предложение 80,71B 80,71B 80,71B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Farverse составляет $ 85,18K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FARVERSE составляет 80,71B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 105,54K.