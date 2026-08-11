Какова текущая цена Everything?

Everything торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на 3.76%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Everything составляет ₽0.131032796205337488000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка EV?

Рыночная капитализация составляет ₽1655642113.4263451504000, что ставит актив на 761-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Everything на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле EV.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 99852341477.24026 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Everything?

Everything входит в классификацию Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность EV?

Работа в сети -- позволяет EV использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.