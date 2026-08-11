Сегодняшняя цена evaETH

Текущая цена evaETH (EVAETH) сегодня составляет $ 1,929.05 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EVAETH на USD составляет $ 1,929.05 за EVAETH.

На данный момент evaETH занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 29,029, при оборотном предложении 1.01 EVAETH. В течение последних 24 часов, EVAETH торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2,140.98, тогда как исторический минимум составил $ 1,552.6.

В краткосрочной перспективе EVAETH изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 367.55.

Рыночная информация evaETH (EVAETH)

Рыночная капитализация $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K Объем (24Ч) $ 367.55$ 367.55 $ 367.55 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K Оборотное предложение 1.01 1.01 1.01 Общее предложение 1.011051953511066 1.011051953511066 1.011051953511066

Текущая рыночная капитализация evaETH составляет $ 29.03K, при 24-часовом объеме торгов $ 367.55. Циркулируещее обращение EVAETH составляет 1.01, а общее предложение – 1.011051953511066. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29.03K.