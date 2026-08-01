Сегодняшняя цена elchef

Текущая цена elchef (ELCHEF) сегодня составляет $ 0 с изменением 23,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ELCHEF на USD составляет $ 0 за ELCHEF.

На данный момент elchef занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 56 979, при оборотном предложении 939,40M ELCHEF. В течение последних 24 часов, ELCHEF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ELCHEF изменился на +9,85% за последний час и на -16,96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация elchef (ELCHEF)

Рыночная капитализация $ 56,98K$ 56,98K $ 56,98K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 56,98K$ 56,98K $ 56,98K Оборотное предложение 939,40M 939,40M 939,40M Общее предложение 939 399 528,07113 939 399 528,07113 939 399 528,07113

Текущая рыночная капитализация elchef составляет $ 56,98K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ELCHEF составляет 939,40M, а общее предложение – 939399528.07113. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 56,98K.