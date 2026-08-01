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Текущая цена Dulus AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация DULUS составляет 59 400 USD. Отслеживайте обновления цен DULUS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Dulus AI сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация DULUS составляет 59 400 USD. Отслеживайте обновления цен DULUS в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Dulus AI (DULUS)

Не в листинге

Текущая цена 1 DULUS в USD:

$0,00005901
$0,00005901$0,00005901
-29,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Dulus AI (DULUS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:18:47 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Dulus AI

Текущая цена Dulus AI (DULUS) сегодня составляет $ 0 с изменением 29,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DULUS на USD составляет $ 0 за DULUS.

На данный момент Dulus AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 59 400, при оборотном предложении 993,38M DULUS. В течение последних 24 часов, DULUS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DULUS изменился на -7,53% за последний час и на +2,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Dulus AI (DULUS)

$ 59,40K
$ 59,40K$ 59,40K

--
----

$ 59,40K
$ 59,40K$ 59,40K

993,38M
993,38M 993,38M

993 377 463,22707
993 377 463,22707 993 377 463,22707

Текущая рыночная капитализация Dulus AI составляет $ 59,40K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DULUS составляет 993,38M, а общее предложение – 993377463.22707. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 59,40K.

История цен Dulus AI в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-7,53%

-29,33%

+2,76%

+2,76%

История цен Dulus AI (DULUS) в USD

За сегодня изменение цены Dulus AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dulus AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dulus AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dulus AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-29,33%
30 дней$ 0+293,07%
60 дней$ 0+95,23%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Dulus AI

Прогноз цены Dulus AI (DULUS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DULUS в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Dulus AI (DULUS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Dulus AI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Dulus AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DULUS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Dulus AI».

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Источник Dulus AI (DULUS)

Официальный веб-сайт

Категория :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Pump.fun Ecosystem

О Dulus AI

Какова текущая цена Dulus AI?

По состоянию на ₽, цена Dulus AI за последние 24 часа изменилась на -29.33%.

Как влияет предложение токенов на оценку DULUS?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 993377463.22707 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Dulus AI?

Его рыночная капитализация составляет ₽4444300.6061731200000, что соответствует #6691 месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

DULUS зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽ до ₽, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Dulus AI вписывается в категорию Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Framework?

Как токен категории Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Framework, DULUS конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dulus AI

Страница обновлена: 2026-08-11 05:18:47 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Dulus AI (DULUS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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