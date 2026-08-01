Сегодняшняя цена Dulus AI

Текущая цена Dulus AI (DULUS) сегодня составляет $ 0 с изменением 29,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DULUS на USD составляет $ 0 за DULUS.

На данный момент Dulus AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 59 400, при оборотном предложении 993,38M DULUS. В течение последних 24 часов, DULUS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DULUS изменился на -7,53% за последний час и на +2,76% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Dulus AI (DULUS)

Рыночная капитализация $ 59,40K$ 59,40K $ 59,40K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 59,40K$ 59,40K $ 59,40K Оборотное предложение 993,38M 993,38M 993,38M Общее предложение 993 377 463,22707 993 377 463,22707 993 377 463,22707

Текущая рыночная капитализация Dulus AI составляет $ 59,40K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DULUS составляет 993,38M, а общее предложение – 993377463.22707. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 59,40K.