Сегодняшняя цена Doppel

Текущая цена Doppel (DOPPEL) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.68% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOPPEL на USD составляет $ 0 за DOPPEL.

На данный момент Doppel занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 54,900, при оборотном предложении 96.60B DOPPEL. В течение последних 24 часов, DOPPEL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DOPPEL изменился на -0.10% за последний час и на -5.03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Doppel (DOPPEL)

Рыночная капитализация $ 54.90K$ 54.90K $ 54.90K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 56.85K$ 56.85K $ 56.85K Оборотное предложение 96.60B 96.60B 96.60B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Doppel составляет $ 54.90K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOPPEL составляет 96.60B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 56.85K.