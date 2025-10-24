Что такое Doge Base (DOGEBASE)

Doge Base is a meme-inspired utility token developed on the Base blockchain. It combines the viral appeal of meme culture with real, functional use cases to provide value beyond speculation. The project offers features such as staking, NFT integration, and community-driven rewards. Its mission is to facilitate user adoption of the Base network by offering accessible, engaging tools and DeFi utilities that appeal to both crypto newcomers and experienced users. Doge Base emphasizes transparency, decentralization, and long-term community growth.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Doge Base (DOGEBASE) Сколько стоит Doge Base (DOGEBASE) на сегодня? Актуальная цена DOGEBASE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DOGEBASE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DOGEBASE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Doge Base? Рыночная капитализация DOGEBASE составляет $ 167,75K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DOGEBASE? Циркулирующее предложение DOGEBASE составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) DOGEBASE? DOGEBASE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00162698 USD . Какова была минимальная цена DOGEBASE за все время (ATL)? DOGEBASE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DOGEBASE? Объем торгов за последние 24 часа для DOGEBASE составляет -- USD . Вырастет ли DOGEBASE в цене в этом году? DOGEBASE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOGEBASE для более подробного анализа.

