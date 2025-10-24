Текущая цена Doge Base сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DOGEBASE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOGEBASE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Doge Base сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DOGEBASE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DOGEBASE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DOGEBASE

Информация о цене DOGEBASE

Официальный сайт DOGEBASE

Токеномика DOGEBASE

Прогноз цен DOGEBASE

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Doge Base

Цена Doge Base (DOGEBASE)

Не в листинге

Текущая цена 1 DOGEBASE в USD:

$0,00016775
$0,00016775$0,00016775
+2,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Doge Base (DOGEBASE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:36:00 (UTC+8)

Информация о ценах Doge Base (DOGEBASE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00162698
$ 0,00162698$ 0,00162698

$ 0
$ 0$ 0

+0,31%

+1,30%

+84,94%

+84,94%

Текущая цена Doge Base (DOGEBASE) составляет --. За последние 24 часа DOGEBASE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DOGEBASE за все время составляет $ 0,00162698, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DOGEBASE изменился на +0,31% за последний час, на +1,30% за 24 часа и на +84,94% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Doge Base (DOGEBASE)

$ 167,75K
$ 167,75K$ 167,75K

--
----

$ 167,75K
$ 167,75K$ 167,75K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Doge Base составляет $ 167,75K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DOGEBASE составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 167,75K.

История цен Doge Base (DOGEBASE) в USD

За сегодня изменение цены Doge Base на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Doge Base на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Doge Base на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Doge Base на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,30%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Doge Base (DOGEBASE)

Doge Base is a meme-inspired utility token developed on the Base blockchain. It combines the viral appeal of meme culture with real, functional use cases to provide value beyond speculation. The project offers features such as staking, NFT integration, and community-driven rewards. Its mission is to facilitate user adoption of the Base network by offering accessible, engaging tools and DeFi utilities that appeal to both crypto newcomers and experienced users. Doge Base emphasizes transparency, decentralization, and long-term community growth.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Doge Base (DOGEBASE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Doge Base (USD)

Сколько будет стоить Doge Base (DOGEBASE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Doge Base (DOGEBASE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Doge Base.

Проверьте прогноз цены Doge Base!

DOGEBASE на местную валюту

Токеномика Doge Base (DOGEBASE)

Понимание токеномики Doge Base (DOGEBASE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DOGEBASE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Doge Base (DOGEBASE)

Сколько стоит Doge Base (DOGEBASE) на сегодня?
Актуальная цена DOGEBASE в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DOGEBASE в USD?
Текущая цена DOGEBASE в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Doge Base?
Рыночная капитализация DOGEBASE составляет $ 167,75K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DOGEBASE?
Циркулирующее предложение DOGEBASE составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DOGEBASE?
DOGEBASE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00162698 USD.
Какова была минимальная цена DOGEBASE за все время (ATL)?
DOGEBASE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DOGEBASE?
Объем торгов за последние 24 часа для DOGEBASE составляет -- USD.
Вырастет ли DOGEBASE в цене в этом году?
DOGEBASE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DOGEBASE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:36:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Doge Base (DOGEBASE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.