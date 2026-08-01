Сегодняшняя цена Distorted Face

Текущая цена Distorted Face (DISTORTED) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DISTORTED на USD составляет $ 0 за DISTORTED.

На данный момент Distorted Face занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16.768,34, при оборотном предложении 999,48M DISTORTED. В течение последних 24 часов, DISTORTED торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0060108, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DISTORTED изменился на +0,43% за последний час и на -8,37% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Distorted Face (DISTORTED)

Рыночная капитализация $ 16,77K$ 16,77K $ 16,77K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 16,77K$ 16,77K $ 16,77K Оборотное предложение 999,48M 999,48M 999,48M Общее предложение 999.481.009,470867 999.481.009,470867 999.481.009,470867

Текущая рыночная капитализация Distorted Face составляет $ 16,77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DISTORTED составляет 999,48M, а общее предложение – 999481009.470867. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,77K.