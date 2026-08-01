Сегодняшняя цена DISCLOSURE

Текущая цена DISCLOSURE (DISCLOSURE) сегодня составляет $ 0 с изменением 8,87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DISCLOSURE на USD составляет $ 0 за DISCLOSURE.

На данный момент DISCLOSURE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9 921,49, при оборотном предложении 729,95M DISCLOSURE. В течение последних 24 часов, DISCLOSURE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DISCLOSURE изменился на +0,43% за последний час и на -0,50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация DISCLOSURE (DISCLOSURE)

Рыночная капитализация $ 9,92K$ 9,92K $ 9,92K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 13,59K$ 13,59K $ 13,59K Оборотное предложение 729,95M 729,95M 729,95M Общее предложение 999 930 827,377716 999 930 827,377716 999 930 827,377716

Текущая рыночная капитализация DISCLOSURE составляет $ 9,92K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DISCLOSURE составляет 729,95M, а общее предложение – 999930827.377716. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,59K.