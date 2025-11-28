Что такое DIEM

Токеномика Diem (DIEM) Откройте для себя ключевую информацию о Diem (DIEM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Diem (DIEM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Diem (DIEM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,26M $ 4,26M $ 4,26M Общее предложение: $ 32,39K $ 32,39K $ 32,39K Оборотное предложение: $ 32,39K $ 32,39K $ 32,39K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,26M $ 4,26M $ 4,26M Исторический максимум: $ 347,15 $ 347,15 $ 347,15 Исторический минимум: $ 80,54 $ 80,54 $ 80,54 Текущая цена: $ 131,77 $ 131,77 $ 131,77 Узнайте больше о цене Diem (DIEM) Купить DIEM сейчас!

Информация о Diem (DIEM) Официальный сайт: https://venice.ai

Токеномика Diem (DIEM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Diem (DIEM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DIEM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DIEM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DIEM, изучите текущую цену DIEM!

Прогноз цены DIEM Хотите узнать, куда может двигаться DIEM? Наша страница прогноза цены DIEM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DIEM прямо сейчас!

