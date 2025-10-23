Что такое Dialectic ETH Vault (DETH)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability. Dialectic ETH brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dialectic ETH Vault (DETH) Сколько стоит Dialectic ETH Vault (DETH) на сегодня? Актуальная цена DETH в USD – 3 883,95 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DETH в USD? $ 3 883,95 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DETH в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Dialectic ETH Vault? Рыночная капитализация DETH составляет $ 34,94M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DETH? Циркулирующее предложение DETH составляет 9,00K USD . Какова была максимальная цена (ATH) DETH? DETH достиг максимальной цены (ATH) в 4 757,52 USD . Какова была минимальная цена DETH за все время (ATL)? DETH достиг минимальной цены (ATL) в 3 605,76 USD . Каков объем торгов DETH? Объем торгов за последние 24 часа для DETH составляет -- USD . Вырастет ли DETH в цене в этом году? DETH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DETH для более подробного анализа.

