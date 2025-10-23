Текущая цена Developer Camp сегодня составляет 0,00140767 USD. Следите за обновлениями цены DEVELOPER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DEVELOPER прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Developer Camp сегодня составляет 0,00140767 USD. Следите за обновлениями цены DEVELOPER к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DEVELOPER прямо сейчас на MEXC.

Логотип Developer Camp

Цена Developer Camp (DEVELOPER)

Не в листинге

Текущая цена 1 DEVELOPER в USD:

$0,00140767
$0,00140767
+0,50%1D
mexc
USD
График цены Developer Camp (DEVELOPER) в реальном времени
Информация о ценах Developer Camp (DEVELOPER) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00121169
$ 0,00121169
Мин 24Ч
$ 0,00167194
$ 0,00167194
Макс 24Ч

$ 0,00121169
$ 0,00121169

$ 0,00167194
$ 0,00167194

$ 0,00934615
$ 0,00934615

$ 0,00026444
$ 0,00026444

+0,71%

+0,59%

-35,28%

-35,28%

Текущая цена Developer Camp (DEVELOPER) составляет $0,00140767. За последние 24 часа DEVELOPER торговался в диапазоне от $ 0,00121169 до $ 0,00167194, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DEVELOPER за все время составляет $ 0,00934615, а минимальная – $ 0,00026444.

Что касается краткосрочной динамики, DEVELOPER изменился на +0,71% за последний час, на +0,59% за 24 часа и на -35,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Developer Camp (DEVELOPER)

$ 1,35M
$ 1,35M

--
----

$ 1,35M
$ 1,35M

959,28M
959,28M

959 278 938,797414
959 278 938,797414

Текущая рыночная капитализация Developer Camp составляет $ 1,35M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DEVELOPER составляет 959,28M, а общее предложение – 959278938.797414. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,35M.

История цен Developer Camp (DEVELOPER) в USD

За сегодня изменение цены Developer Camp на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Developer Camp на USD составило $ -0,0004030330.
За последние 60 дней изменение цены Developer Camp на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Developer Camp на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,59%
30 дней$ -0,0004030330-28,63%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Developer Camp (DEVELOPER)

Developer Camp brings together software builders in a spirit of community, cooperation, and creativity.

Источник Developer Camp (DEVELOPER)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Developer Camp (USD)

Сколько будет стоить Developer Camp (DEVELOPER) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Developer Camp (DEVELOPER) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Developer Camp.

Проверьте прогноз цены Developer Camp!

DEVELOPER на местную валюту

Токеномика Developer Camp (DEVELOPER)

Понимание токеномики Developer Camp (DEVELOPER) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DEVELOPER прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Developer Camp (DEVELOPER)

Сколько стоит Developer Camp (DEVELOPER) на сегодня?
Актуальная цена DEVELOPER в USD – 0,00140767 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DEVELOPER в USD?
Текущая цена DEVELOPER в USD составляет $ 0,00140767. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Developer Camp?
Рыночная капитализация DEVELOPER составляет $ 1,35M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DEVELOPER?
Циркулирующее предложение DEVELOPER составляет 959,28M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DEVELOPER?
DEVELOPER достиг максимальной цены (ATH) в 0,00934615 USD.
Какова была минимальная цена DEVELOPER за все время (ATL)?
DEVELOPER достиг минимальной цены (ATL) в 0,00026444 USD.
Каков объем торгов DEVELOPER?
Объем торгов за последние 24 часа для DEVELOPER составляет -- USD.
Вырастет ли DEVELOPER в цене в этом году?
DEVELOPER может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DEVELOPER для более подробного анализа.
