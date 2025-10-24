Что такое Decentralized Retirement Account (DRA)

Infidelity Investments' Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Decentralized Retirement Account (DRA) Сколько стоит Decentralized Retirement Account (DRA) на сегодня? Актуальная цена DRA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DRA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DRA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Decentralized Retirement Account? Рыночная капитализация DRA составляет $ 24,89K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DRA? Циркулирующее предложение DRA составляет 999,44M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DRA? DRA достиг максимальной цены (ATH) в 0,0054863 USD . Какова была минимальная цена DRA за все время (ATL)? DRA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DRA? Объем торгов за последние 24 часа для DRA составляет -- USD . Вырастет ли DRA в цене в этом году? DRA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DRA для более подробного анализа.

