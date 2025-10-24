Текущая цена Decentralized Retirement Account сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DRA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DRA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Decentralized Retirement Account сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены DRA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DRA прямо сейчас на MEXC.

Цена Decentralized Retirement Account (DRA)

Текущая цена 1 DRA в USD:

--
----
+6,70%1D
mexc
График цены Decentralized Retirement Account (DRA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:47:29 (UTC+8)

Информация о ценах Decentralized Retirement Account (DRA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0054863
$ 0,0054863$ 0,0054863

$ 0
$ 0$ 0

+0,93%

+6,78%

-3,66%

-3,66%

Текущая цена Decentralized Retirement Account (DRA) составляет --. За последние 24 часа DRA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DRA за все время составляет $ 0,0054863, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, DRA изменился на +0,93% за последний час, на +6,78% за 24 часа и на -3,66% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Decentralized Retirement Account (DRA)

$ 24,89K
$ 24,89K$ 24,89K

--
----

$ 24,89K
$ 24,89K$ 24,89K

999,44M
999,44M 999,44M

999 441 349,227837
999 441 349,227837 999 441 349,227837

Текущая рыночная капитализация Decentralized Retirement Account составляет $ 24,89K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DRA составляет 999,44M, а общее предложение – 999441349.227837. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,89K.

История цен Decentralized Retirement Account (DRA) в USD

За сегодня изменение цены Decentralized Retirement Account на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Decentralized Retirement Account на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Decentralized Retirement Account на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Decentralized Retirement Account на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,78%
30 дней$ 0-21,04%
60 дней$ 0-38,96%
90 дней$ 0--

Что такое Decentralized Retirement Account (DRA)

Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

Токеномика Decentralized Retirement Account (DRA)

Понимание токеномики Decentralized Retirement Account (DRA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DRA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Decentralized Retirement Account (DRA)

Сколько стоит Decentralized Retirement Account (DRA) на сегодня?
Актуальная цена DRA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DRA в USD?
Текущая цена DRA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Decentralized Retirement Account?
Рыночная капитализация DRA составляет $ 24,89K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DRA?
Циркулирующее предложение DRA составляет 999,44M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DRA?
DRA достиг максимальной цены (ATH) в 0,0054863 USD.
Какова была минимальная цена DRA за все время (ATL)?
DRA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов DRA?
Объем торгов за последние 24 часа для DRA составляет -- USD.
Вырастет ли DRA в цене в этом году?
DRA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DRA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:47:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Decentralized Retirement Account (DRA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

