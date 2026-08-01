Сегодняшняя цена DebtCoin

Текущая цена DebtCoin (DEBT) сегодня составляет $ 0 с изменением 7,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DEBT на USD составляет $ 0 за DEBT.

На данный момент DebtCoin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 71 139, при оборотном предложении 979,11M DEBT. В течение последних 24 часов, DEBT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03468763, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DEBT изменился на +0,10% за последний час и на +2,79% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация DebtCoin (DEBT)

Рыночная капитализация $ 71,14K$ 71,14K $ 71,14K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 71,14K$ 71,14K $ 71,14K Оборотное предложение 979,11M 979,11M 979,11M Общее предложение 979 113 157,056997 979 113 157,056997 979 113 157,056997

Текущая рыночная капитализация DebtCoin составляет $ 71,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DEBT составляет 979,11M, а общее предложение – 979113157.056997. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 71,14K.