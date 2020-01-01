Токеномика Data Lake (LAKE) Откройте для себя ключевую информацию о Data Lake (LAKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Data Lake (LAKE) Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities. Официальный сайт: https://data-lake.co Whitepaper: https://data-lake.co/whitepaper Купить LAKE сейчас!

Токеномика и анализ цен Data Lake (LAKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Data Lake (LAKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Общее предложение: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Оборотное предложение: $ 1,53B $ 1,53B $ 1,53B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,87M $ 2,87M $ 2,87M Исторический максимум: $ 0,04781821 $ 0,04781821 $ 0,04781821 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00114818 $ 0,00114818 $ 0,00114818 Узнайте больше о цене Data Lake (LAKE)

Токеномика Data Lake (LAKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Data Lake (LAKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAKE, изучите текущую цену LAKE!

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