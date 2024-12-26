Цена Data Lake (LAKE)
Текущая цена Data Lake (LAKE) сегодня составляет 0.00706884 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 9.95M USD. Цена LAKE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Data Lake:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 121.84K USD
- Изменение цены Data Lake в течение дня составляет -5.66%
- Оборотное предложение составляет 1.41B USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене LAKE к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах LAKE.
За сегодня изменение цены Data Lake на USD составило $ -0.000424448942560703.
За последние 30 дней изменение цены Data Lake на USD составило $ -0.0029845476.
За последние 60 дней изменение цены Data Lake на USD составило $ +0.0082807975.
За последние 90 дней изменение цены Data Lake на USD составило $ +0.001970137397106381.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000424448942560703
|-5.66%
|30 дней
|$ -0.0029845476
|-42.22%
|60 дней
|$ +0.0082807975
|+117.15%
|90 дней
|$ +0.001970137397106381
|+38.64%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Data Lake: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.61%
-5.66%
-10.51%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 LAKE к AUD
A$0.0112394556
|1 LAKE к GBP
￡0.0055136952
|1 LAKE к EUR
€0.0067860864
|1 LAKE к USD
$0.00706884
|1 LAKE к MYR
RM0.0316684032
|1 LAKE к TRY
₺0.2487524796
|1 LAKE к JPY
¥1.1124940392
|1 LAKE к RUB
₽0.7053995436
|1 LAKE к INR
₹0.6033961824
|1 LAKE к IDR
Rp114.0135324252
|1 LAKE к PHP
₱0.4146581544
|1 LAKE к EGP
￡E.0.359803956
|1 LAKE к BRL
R$0.0448164456
|1 LAKE к CAD
C$0.0101084412
|1 LAKE к BDT
৳0.843312612
|1 LAKE к NGN
₦10.9255284156
|1 LAKE к UAH
₴0.2959016424
|1 LAKE к VES
Bs0.36051084
|1 LAKE к PKR
Rs1.9646427012
|1 LAKE к KZT
₸3.6569229972
|1 LAKE к THB
฿0.2405526252
|1 LAKE к TWD
NT$0.231151068
|1 LAKE к CHF
Fr0.0062205792
|1 LAKE к HKD
HK$0.0549955752
|1 LAKE к MAD
.د.م0.0711125304