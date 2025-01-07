Цена Crappy Bird CTO (CRAPPY)
Текущая цена Crappy Bird CTO (CRAPPY) сегодня составляет 0.001047 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.26M USD. Цена CRAPPY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Crappy Bird CTO:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 32.73K USD
- Изменение цены Crappy Bird CTO в течение дня составляет -2.04%
- Оборотное предложение составляет 1.20B USD
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За сегодня изменение цены Crappy Bird CTO на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Crappy Bird CTO на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Crappy Bird CTO на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Crappy Bird CTO на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2.04%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Crappy Bird CTO: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.26%
-2.04%
-2.06%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.
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