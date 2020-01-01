Токеномика Crappy Bird CTO (CRAPPY) Откройте для себя ключевую информацию о Crappy Bird CTO (CRAPPY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Crappy Bird CTO (CRAPPY) Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0. It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains. Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner. Официальный сайт: https://www.crappybird.wtf/ Купить CRAPPY сейчас!

Токеномика и анализ цен Crappy Bird CTO (CRAPPY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crappy Bird CTO (CRAPPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,01M $ 3,01M $ 3,01M Общее предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Оборотное предложение: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,01M $ 3,01M $ 3,01M Исторический максимум: $ 0,00401715 $ 0,00401715 $ 0,00401715 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00251019 $ 0,00251019 $ 0,00251019 Узнайте больше о цене Crappy Bird CTO (CRAPPY)

Токеномика Crappy Bird CTO (CRAPPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crappy Bird CTO (CRAPPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CRAPPY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CRAPPY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CRAPPY, изучите текущую цену CRAPPY!

Прогноз цены CRAPPY Хотите узнать, куда может двигаться CRAPPY? Наша страница прогноза цены CRAPPY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CRAPPY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!