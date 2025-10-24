Текущая цена Context Layer сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CXLYR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CXLYR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Context Layer сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CXLYR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CXLYR прямо сейчас на MEXC.

Цена Context Layer (CXLYR)

Текущая цена 1 CXLYR в USD:

--
----
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Context Layer (CXLYR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:42:14 (UTC+8)

Информация о ценах Context Layer (CXLYR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0,15%

-0,15%

Текущая цена Context Layer (CXLYR) составляет --. За последние 24 часа CXLYR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CXLYR за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, CXLYR изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -0,15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Context Layer (CXLYR)

$ 4,82K
$ 4,82K$ 4,82K

--
----

$ 7,13K
$ 7,13K$ 7,13K

675,61M
675,61M 675,61M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Context Layer составляет $ 4,82K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CXLYR составляет 675,61M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 7,13K.

История цен Context Layer (CXLYR) в USD

За сегодня изменение цены Context Layer на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Context Layer на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Context Layer на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Context Layer на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+2,71%
60 дней$ 0-23,15%
90 дней$ 0--

Что такое Context Layer (CXLYR)

Context Layer is a decentralized platform that empowers AI agents to interact with Ethereum's blockchain, enabling context-aware decision-making. It provides a foundation for intelligent decentralized applications (dApps), where AI agents autonomously interact with blockchain data to make decisions and execute tasks. The Context Layer platform enables the creation of intelligent, context-aware AI agents that can operate in decentralized ecosystems.

Источник Context Layer (CXLYR)

Токеномика Context Layer (CXLYR)

Понимание токеномики Context Layer (CXLYR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CXLYR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Context Layer (CXLYR)

Сколько стоит Context Layer (CXLYR) на сегодня?
Актуальная цена CXLYR в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CXLYR в USD?
Текущая цена CXLYR в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Context Layer?
Рыночная капитализация CXLYR составляет $ 4,82K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CXLYR?
Циркулирующее предложение CXLYR составляет 675,61M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CXLYR?
CXLYR достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена CXLYR за все время (ATL)?
CXLYR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов CXLYR?
Объем торгов за последние 24 часа для CXLYR составляет -- USD.
Вырастет ли CXLYR в цене в этом году?
CXLYR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CXLYR для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Context Layer (CXLYR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.