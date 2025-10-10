Токеномика Context Layer (CXLYR) Откройте для себя ключевую информацию о Context Layer (CXLYR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Context Layer (CXLYR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Context Layer (CXLYR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,82K $ 4,82K $ 4,82K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 675,61M $ 675,61M $ 675,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,13K $ 7,13K $ 7,13K Исторический максимум: $ 0,00013057 $ 0,00013057 $ 0,00013057 Исторический минимум: $ 0,00000535 $ 0,00000535 $ 0,00000535 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0

Информация о Context Layer (CXLYR) Context Layer is a decentralized platform that empowers AI agents to interact with Ethereum's blockchain, enabling context-aware decision-making. It provides a foundation for intelligent decentralized applications (dApps), where AI agents autonomously interact with blockchain data to make decisions and execute tasks. The Context Layer platform enables the creation of intelligent, context-aware AI agents that can operate in decentralized ecosystems. Context Layer is a decentralized platform that empowers AI agents to interact with Ethereum's blockchain, enabling context-aware decision-making. It provides a foundation for intelligent decentralized applications (dApps), where AI agents autonomously interact with blockchain data to make decisions and execute tasks. The Context Layer platform enables the creation of intelligent, context-aware AI agents that can operate in decentralized ecosystems. Официальный сайт: https://contextlayer.co Whitepaper: https://github.com/contextlayerco/ContextLayer/tree/main/docs

Токеномика Context Layer (CXLYR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Context Layer (CXLYR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CXLYR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CXLYR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

