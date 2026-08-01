Сегодняшняя цена Clawd

Текущая цена Clawd (CLAWD) сегодня составляет $ 0 с изменением 6,67% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLAWD на USD составляет $ 0 за CLAWD.

На данный момент Clawd занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23 186, при оборотном предложении 816,28M CLAWD. В течение последних 24 часов, CLAWD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CLAWD изменился на +0,08% за последний час и на -17,72% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Clawd (CLAWD)

Рыночная капитализация $ 23,19K$ 23,19K $ 23,19K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23,19K$ 23,19K $ 23,19K Оборотное предложение 816,28M 816,28M 816,28M Общее предложение 816 283 243,895709 816 283 243,895709 816 283 243,895709

Текущая рыночная капитализация Clawd составляет $ 23,19K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CLAWD составляет 816,28M, а общее предложение – 816283243.895709. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,19K.