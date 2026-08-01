Сколько стоит Circuit LLM в данный момент?

Circuit LLM в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -18.51%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется CIRC сегодня?

CIRC продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem.

Насколько популярен Circuit LLM сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают CIRC.

Чем отличается Circuit LLM от других криптоактивов?

Являясь частью категории Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem и созданным на сети --, CIRC предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество CIRC находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 989982374.94445 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Circuit LLM за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.