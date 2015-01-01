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Топ токенов категории Экосистема ТАС по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема ТАС. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.274
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,015.86
+0.37%
-0.02%
+0.04%
$ 864.34M
$ 1.22M
3
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,165
+0.12%
-0.01%
-0.45%
$ 657.85M
$ 708.62K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,424
+0.07%
-0.01%
-1.10%
$ 189.28M
$ 7.60K
5
USDP
USDP
USDP
$ 0.9987
+0.14%
0.00%
+0.02%
$ 31.97M
$ 5.66K
6
Staked USN
Staked USN
SUSN
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 31.18M
$ 22.31K
7
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1928
+0.18%
+3.16%
-14.82%
$ 28.67M
$ 82.29K
8
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 8.19M
--
9
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.129341
0.00%
-0.02%
-10.25%
$ 1.05M
$ 178.25
10
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
-17.66%
$ 535.24K
$ 46.45
11
Wrapped TAC
Wrapped TAC
WTAC
$ 0.0030729
-0.92%
-0.03%
-4.18%
$ 508.30K
$ 6.56K
12
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.151556
0.00%
-0.04%
-9.91%
$ 244.85K
$ 43.87
13
Blum
Blum
BLUM
$ 0.001623
+0.06%
-2.29%
-1.40%
--
$ 34.45M
14
TAC
TAC
TAC
$ 0.002997
+0.34%
-1.22%
-6.61%
--
$ 34.11M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема ТАС и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема ТАС представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 14 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $7.24B.
Какой токен из категории Экосистема ТАС демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема ТАС, отслеживаемых на MEXC, EUL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.16% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема ТАС находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 14 токенов категории Экосистема ТАС, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема ТАС относятся LINK, RSETH, LBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема ТАС?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема ТАС составляет примерно $7.24B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема ТАС, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.