Что такое WURK (WURK)

WURK.FUN is a crypto-native microtask platform on Solana where projects can easily create promotion jobs (starting with reposts on X/Twitter). Users complete simple tasks, verify them on chain, and get instant rewards. A vault model distributes part of the platform revenue back to token holders and referrers, making the community the natural ambassador. WURK.FUN is a crypto-native microtask platform on Solana where projects can easily create promotion jobs (starting with reposts on X/Twitter). Users complete simple tasks, verify them on chain, and get instant rewards. A vault model distributes part of the platform revenue back to token holders and referrers, making the community the natural ambassador.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник WURK (WURK) Официальный веб-сайт

Прогноз цены WURK (USD)

Сколько будет стоить WURK (WURK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов WURK (WURK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для WURK.

Проверьте прогноз цены WURK!

WURK на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика WURK (WURK)

Понимание токеномики WURK (WURK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WURK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WURK (WURK) Сколько стоит WURK (WURK) на сегодня? Актуальная цена WURK в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WURK в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WURK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация WURK? Рыночная капитализация WURK составляет $ 139,60K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WURK? Циркулирующее предложение WURK составляет 999,89M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WURK? WURK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00193565 USD . Какова была минимальная цена WURK за все время (ATL)? WURK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов WURK? Объем торгов за последние 24 часа для WURK составляет -- USD . Вырастет ли WURK в цене в этом году? WURK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WURK для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии WURK (WURK)