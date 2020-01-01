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Топ токенов категории Экосистема Peaq по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Peaq. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,871.07
-0.11%
-0.02%
-0.15%
$ 13.89M
$ 439.81K
2
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004387
+3.13%
-3.29%
-3.03%
$ 5.54M
$ 2.34M
3
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0503
0.00%
-0.59%
-0.98%
$ 4.90M
$ 39.79K
4
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.01961
+0.05%
+0.57%
+1.46%
$ 3.93M
$ 1.74M
5
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00282275
+0.24%
+0.07%
+27.78%
$ 2.82M
$ 172.10K
6
Wrapped Peaq
Wrapped Peaq
WPEAQ
$ 0.01753012
-0.11%
-0.02%
+1.47%
$ 2.55M
$ 16.67K
7
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.9959
-0.16%
-0.00%
-0.41%
$ 2.46M
$ 84.88K
8
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.00048487
+0.31%
+0.03%
-5.65%
$ 484.80K
$ 1.05K
9
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 4.225E-5
-0.05%
-0.70%
-8.65%
$ 42.25K
--
10
Wrapped Parasail Staked PEAQ
Wrapped Parasail Staked PEAQ
WSTPEAQ
$ 0.01951431
0.00%
--
+9.26%
$ 21.31K
$ 217.54
11
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.003823
-1.10%
-2.94%
-1.98%
--
$ 15.06M
12
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000066502
+1.31%
+0.89%
+9.08%
--
$ 835.20M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Peaq и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Peaq представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $36.65M.
Какой токен из категории Экосистема Peaq демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Peaq, отслеживаемых на MEXC, SLC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.89% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Peaq находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Экосистема Peaq, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Peaq относятся WETH, AUKI, ANYONE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Peaq?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Peaq составляет примерно $36.65M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Peaq, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.