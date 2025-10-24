Текущая цена Wrapped Parasail Staked PEAQ сегодня составляет 0,080682 USD. Следите за обновлениями цены WSTPEAQ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WSTPEAQ прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped Parasail Staked PEAQ сегодня составляет 0,080682 USD. Следите за обновлениями цены WSTPEAQ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WSTPEAQ прямо сейчас на MEXC.

Цена Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Не в листинге

Текущая цена 1 WSTPEAQ в USD:

$0,080682
+2,80%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:42:19 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,074755
Мин 24Ч
$ 0,080679
Макс 24Ч

$ 0,074755
$ 0,080679
$ 0,147635
$ 0,071996
+4,80%

+2,89%

+0,04%

+0,04%

Текущая цена Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) составляет $0,080682. За последние 24 часа WSTPEAQ торговался в диапазоне от $ 0,074755 до $ 0,080679, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WSTPEAQ за все время составляет $ 0,147635, а минимальная – $ 0,071996.

Что касается краткосрочной динамики, WSTPEAQ изменился на +4,80% за последний час, на +2,89% за 24 часа и на +0,04% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

$ 40,00K
--
$ 40,00K
495,80K
495 800,9085743172
Текущая рыночная капитализация Wrapped Parasail Staked PEAQ составляет $ 40,00K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WSTPEAQ составляет 495,80K, а общее предложение – 495800.9085743172. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 40,00K.

История цен Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Parasail Staked PEAQ на USD составило $ +0,00226587.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Parasail Staked PEAQ на USD составило $ -0,0277900596.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Parasail Staked PEAQ на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Parasail Staked PEAQ на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00226587+2,89%
30 дней$ -0,0277900596-34,44%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ.

Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

Источник Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Wrapped Parasail Staked PEAQ (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Parasail Staked PEAQ.

Проверьте прогноз цены Wrapped Parasail Staked PEAQ!

WSTPEAQ на местную валюту

Токеномика Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Понимание токеномики Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WSTPEAQ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Сколько стоит Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) на сегодня?
Актуальная цена WSTPEAQ в USD – 0,080682 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WSTPEAQ в USD?
Текущая цена WSTPEAQ в USD составляет $ 0,080682. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped Parasail Staked PEAQ?
Рыночная капитализация WSTPEAQ составляет $ 40,00K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WSTPEAQ?
Циркулирующее предложение WSTPEAQ составляет 495,80K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WSTPEAQ?
WSTPEAQ достиг максимальной цены (ATH) в 0,147635 USD.
Какова была минимальная цена WSTPEAQ за все время (ATL)?
WSTPEAQ достиг минимальной цены (ATL) в 0,071996 USD.
Каков объем торгов WSTPEAQ?
Объем торгов за последние 24 часа для WSTPEAQ составляет -- USD.
Вырастет ли WSTPEAQ в цене в этом году?
WSTPEAQ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WSTPEAQ для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:42:19 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.