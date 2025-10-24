Что такое Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ. Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems. wstPEAQ is a wrapped version of stPEAQ (interest bearing token). When wrapping stPEAQ, one will obtain a corresponding amount of wstPEAQ. The amount of wstPEAQ obtained from the wrapping corresponds to the amount of underlying shares of stPEAQ. Although stPEAQ’s rebasing mechanism allows a constant change in balance to reflect rewards, most DeFi applications require a constant balance mechanism for tokens. Thus wstPEAQ allows a seamless integration into popular DeFi protocols in various ecosystems.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Wrapped Parasail Staked PEAQ (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Parasail Staked PEAQ.

Проверьте прогноз цены Wrapped Parasail Staked PEAQ!

WSTPEAQ на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)

Понимание токеномики Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WSTPEAQ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) Сколько стоит Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ) на сегодня? Актуальная цена WSTPEAQ в USD – 0,080682 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WSTPEAQ в USD? $ 0,080682 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WSTPEAQ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wrapped Parasail Staked PEAQ? Рыночная капитализация WSTPEAQ составляет $ 40,00K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WSTPEAQ? Циркулирующее предложение WSTPEAQ составляет 495,80K USD . Какова была максимальная цена (ATH) WSTPEAQ? WSTPEAQ достиг максимальной цены (ATH) в 0,147635 USD . Какова была минимальная цена WSTPEAQ за все время (ATL)? WSTPEAQ достиг минимальной цены (ATL) в 0,071996 USD . Каков объем торгов WSTPEAQ? Объем торгов за последние 24 часа для WSTPEAQ составляет -- USD . Вырастет ли WSTPEAQ в цене в этом году? WSTPEAQ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WSTPEAQ для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Wrapped Parasail Staked PEAQ (WSTPEAQ)