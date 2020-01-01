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Топ токенов категории Экосистема Morph L2 по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Morph L2. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
3
USD1
USD1
USD1
$ 1.00023
0.00%
-0.03%
+0.02%
$ 4.39B
$ 3.27M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999044
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 74.94M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,072.64
+0.25%
-0.76%
+1.06%
$ 3.38B
$ 0.04
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 6.48M
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.64051
+0.10%
+0.78%
+1.31%
$ 1.14B
$ 53.04K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08821
+0.46%
-0.02%
-4.67%
$ 814.13M
$ 4.03M
9
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6537
+0.27%
+1.80%
+3.95%
$ 151.83M
$ 1.05M
10
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.706958
0.00%
--
+0.56%
$ 2.23M
$ 281.86

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Morph L2 и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Morph L2 представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $94.82B.
Какой токен из категории Экосистема Morph L2 демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Morph L2, отслеживаемых на MEXC, MX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.80% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Morph L2 находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Экосистема Morph L2, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Morph L2 относятся USDC, USDE, USD1. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Morph L2?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Morph L2 составляет примерно $94.82B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Morph L2, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.