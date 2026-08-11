Сегодняшняя цена Rip Cars

Текущая цена Rip Cars (CARS) сегодня составляет $ 0,04970287 с изменением 4,95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CARS на USD составляет $ 0,04970287 за CARS.

На данный момент Rip Cars занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 641 141, при оборотном предложении 12,90M CARS. В течение последних 24 часов, CARS торговался в диапазоне от $ 0,04925155 (минимум) до $ 0,052344 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,064229, тогда как исторический минимум составил $ 0,0394793.

В краткосрочной перспективе CARS изменился на -0,01% за последний час и на +16,47% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,89K.

Рыночная информация Rip Cars (CARS)

Рыночная капитализация $ 641,14K$ 641,14K $ 641,14K Объем (24Ч) $ 3,89K$ 3,89K $ 3,89K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Оборотное предложение 12,90M 12,90M 12,90M Общее предложение 25 799 786,641216 25 799 786,641216 25 799 786,641216

Текущая рыночная капитализация Rip Cars составляет $ 641,14K, при 24-часовом объеме торгов $ 3,89K. Циркулируещее обращение CARS составляет 12,90M, а общее предложение – 25799786.641216. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,28M.