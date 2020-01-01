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Топ токенов категории Уровень 0 (L0) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Уровень 0 (L0). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8071
-0.56%
-0.66%
-4.69%
$ 1.35B
$ 1.83M
2
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.326
-0.22%
+4.78%
+9.42%
$ 1.27B
$ 117.35K
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.416
-0.91%
+1.88%
+3.15%
$ 723.35M
$ 270.14K
4
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8633
+0.21%
+0.12%
+7.00%
$ 297.56M
$ 435.94K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2122
+0.77%
+0.34%
-1.18%
$ 74.69M
$ 454.50K
6
AtomOne
AtomOne
ATONE
$ 0.137837
+2.52%
-0.10%
-5.41%
$ 20.93M
$ 23.72K
7
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.00692
-0.16%
+1.45%
+9.12%
$ 20.04M
$ 8.92M
8
Openverse Network
Openverse Network
BTG
$ 0.72106
-1.10%
-0.10%
+62.81%
$ 1.37M
$ 195.31K
9
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03807
-0.69%
+5.10%
+6.35%
$ 1.07M
$ 2.46M
10
GEEQ
GEEQ
GEEQ
$ 0.00246855
-2.53%
-0.08%
-11.64%
$ 246.86K
$ 2.08K
11
Analog
Analog
ANLOG
$ 1.198E-5
0.00%
-35.20%
-34.75%
$ 108.52K
--
12
Photon
Photon
PHOTON
$ 0.02154787
+2.65%
-0.10%
-3.66%
$ 38.57K
$ 268.03
13
Naoris Protocol
Naoris Protocol
NAORIS
$ 0.03186
+0.25%
+1.21%
-2.60%
--
$ 3.41M
14
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.10049
0.00%
+0.44%
+0.50%
--
$ 14.63K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Уровень 0 (L0) и почему они так популярны?
Токены категории Уровень 0 (L0) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 14 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $3.77B.
Какой токен из категории Уровень 0 (L0) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Уровень 0 (L0), отслеживаемых на MEXC, CELL продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.10% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Уровень 0 (L0) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 14 токенов категории Уровень 0 (L0), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Уровень 0 (L0) относятся DOT, ICP, ATOM. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Уровень 0 (L0)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Уровень 0 (L0) составляет примерно $3.77B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Уровень 0 (L0), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.