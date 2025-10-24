Что такое CreatorDAO (CREATOR)

CreatorDAO is the BlackRock for creator IP. We back high-potential creators, acquire revenue shares or rights from their projects, and deposit those assets into the DAO treasury. As returns come in, proceeds cycle back into the same treasury, compounding the pool for future allocations. $CREATOR holders submit and vote on proposals that select which creators to fund, how to structure deals, and where to deploy liquidity, turning fans into onchain capital allocators with real influence. CreatorDAO is the BlackRock for creator IP. We back high-potential creators, acquire revenue shares or rights from their projects, and deposit those assets into the DAO treasury. As returns come in, proceeds cycle back into the same treasury, compounding the pool for future allocations. $CREATOR holders submit and vote on proposals that select which creators to fund, how to structure deals, and where to deploy liquidity, turning fans into onchain capital allocators with real influence.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник CreatorDAO (CREATOR) Официальный веб-сайт

Прогноз цены CreatorDAO (USD)

Сколько будет стоить CreatorDAO (CREATOR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CreatorDAO (CREATOR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CreatorDAO.

Проверьте прогноз цены CreatorDAO!

CREATOR на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика CreatorDAO (CREATOR)

Понимание токеномики CreatorDAO (CREATOR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CREATOR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CreatorDAO (CREATOR) Сколько стоит CreatorDAO (CREATOR) на сегодня? Актуальная цена CREATOR в USD – 0,00766059 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CREATOR в USD? $ 0,00766059 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CREATOR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CreatorDAO? Рыночная капитализация CREATOR составляет $ 1,82M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CREATOR? Циркулирующее предложение CREATOR составляет 237,75M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CREATOR? CREATOR достиг максимальной цены (ATH) в 0,02225446 USD . Какова была минимальная цена CREATOR за все время (ATL)? CREATOR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00269697 USD . Каков объем торгов CREATOR? Объем торгов за последние 24 часа для CREATOR составляет -- USD . Вырастет ли CREATOR в цене в этом году? CREATOR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CREATOR для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии CreatorDAO (CREATOR)