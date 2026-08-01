Сегодняшняя цена Changex

Текущая цена Changex (CHANGE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHANGE на USD составляет $ 0 за CHANGE.

На данный момент Changex занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 80 874, при оборотном предложении 202,43M CHANGE. В течение последних 24 часов, CHANGE торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,123067, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CHANGE изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 298,53.

Рыночная информация Changex (CHANGE)

Рыночная капитализация $ 80,87K$ 80,87K $ 80,87K Объем (24Ч) $ 298,53$ 298,53 $ 298,53 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 169,79K$ 169,79K $ 169,79K Оборотное предложение 202,43M 202,43M 202,43M Общее предложение 425 000 000,0 425 000 000,0 425 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Changex составляет $ 80,87K, при 24-часовом объеме торгов $ 298,53. Циркулируещее обращение CHANGE составляет 202,43M, а общее предложение – 425000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 169,79K.