Что такое CatSlap (SLAP)

CatSlap ($SLAP) is a memecoin designed to combine cryptocurrency with entertainment through its unique slapping game and community-driven approach. The token launched directly on decentralized exchanges (DEX), aiming to compete with prominent memecoins such as $MOG, $CAT, $Popcat, and $MEW. CatSlap's primary goal is to create a community-centered experience while building trust through audits, partnerships, and a transparent development roadmap.

Прогноз цены CatSlap (USD)

Сколько будет стоить CatSlap (SLAP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CatSlap (SLAP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CatSlap.

SLAP на местную валюту

Токеномика CatSlap (SLAP)

Понимание токеномики CatSlap (SLAP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SLAP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CatSlap (SLAP) Сколько стоит CatSlap (SLAP) на сегодня? Актуальная цена SLAP в USD – 0,00049861 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SLAP в USD? $ 0,00049861 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SLAP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CatSlap? Рыночная капитализация SLAP составляет $ 1,97M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SLAP? Циркулирующее предложение SLAP составляет 3,95B USD . Какова была максимальная цена (ATH) SLAP? SLAP достиг максимальной цены (ATH) в 0,01007296 USD . Какова была минимальная цена SLAP за все время (ATL)? SLAP достиг минимальной цены (ATL) в 0,0001589 USD . Каков объем торгов SLAP? Объем торгов за последние 24 часа для SLAP составляет -- USD . Вырастет ли SLAP в цене в этом году? SLAP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SLAP для более подробного анализа.

