Токеномика Cairo Bank (CBANK) Откройте для себя ключевую информацию о Cairo Bank (CBANK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cairo Bank (CBANK) Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform. Официальный сайт: https://cairofinance.app/ Whitepaper: https://cairofinance.gitbook.io/cairo-finance/ Купить CBANK сейчас!

Токеномика и анализ цен Cairo Bank (CBANK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cairo Bank (CBANK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 265,38K $ 265,38K $ 265,38K Общее предложение: $ 3,60M $ 3,60M $ 3,60M Оборотное предложение: $ 3,23M $ 3,23M $ 3,23M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 296,16K $ 296,16K $ 296,16K Исторический максимум: $ 2,43 $ 2,43 $ 2,43 Исторический минимум: $ 0,054961 $ 0,054961 $ 0,054961 Текущая цена: $ 0,082267 $ 0,082267 $ 0,082267 Узнайте больше о цене Cairo Bank (CBANK)

Токеномика Cairo Bank (CBANK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cairo Bank (CBANK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CBANK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CBANK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CBANK, изучите текущую цену CBANK!

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