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Цена Cairo Bank (CBANK)

USD

График цены Cairo Bank (CBANK) в реальном времени

$0.220579
$0.220579$0.220579
-1.80%(1D)

Цена Cairo Bank (CBANK) сегодня

Текущая цена Cairo Bank (CBANK) сегодня составляет 0.220579 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 713.45K USD. Цена CBANK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Cairo Bank:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 527.98 USD
- Изменение цены Cairo Bank в течение дня составляет -1.84%
- Оборотное предложение составляет 3.23M USD

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Ценовые показатели Cairo Bank (CBANK) - USD

За сегодня изменение цены Cairo Bank на USD составило $ -0.0041430741585433.
За последние 30 дней изменение цены Cairo Bank на USD составило $ -0.0125690325.
За последние 60 дней изменение цены Cairo Bank на USD составило $ -0.0965588542.
За последние 90 дней изменение цены Cairo Bank на USD составило $ -0.1309841293679147.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0041430741585433-1.84%
30 дней$ -0.0125690325-5.69%
60 дней$ -0.0965588542-43.77%
90 дней$ -0.1309841293679147-37.25%

Анализ цен Cairo Bank (CBANK)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Cairo Bank: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.219917
$ 0.219917$ 0.219917

$ 0.225065
$ 0.225065$ 0.225065

$ 2.43
$ 2.43$ 2.43

-0.31%

-1.84%

-4.47%

Рыночная информация Cairo Bank (CBANK)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 713.45K
$ 713.45K$ 713.45K

$ 527.98
$ 527.98$ 527.98

3.23M
3.23M 3.23M

Что такое Cairo Bank (CBANK)

Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.

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Источник Cairo Bank (CBANK)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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1 CBANK к GBP
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1 CBANK к EUR
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