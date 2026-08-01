Что сейчас торгуется у Broak on Base?

Текущая цена: ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -4.86%.

Привлекает ли BROAK внимание институциональных инвесторов?

Институциональное участие можно определить по растущему объему торгов (₽--), стабильной ликвидности и устойчивым долгосрочным ценовым показателям по сравнению с его аналогами в категории Meme,Base Ecosystem,Base Meme.

Насколько ликвиден рынок Broak on Base?

Оценка ликвидности --/100 указывает на высокую глубину рынка, что позволяет эффективно исполнять крупные ордера на различных биржах.

Что показывает циркулирующее предложение относительно BROAK?

При наличии 622087802.9426649 токенов динамика предложения влияет на долгосрочную оценку, особенно в периоды накопления или распределения со стороны институциональных инвесторов.

Как Broak on Base соотносится с историческими максимумами?

Его ATH — ₽1.002562218640742592000 и ATL — ₽ служат ориентирами для оценки институционального риска.

Насколько активно сегодня торгуется Broak on Base?

Его ежедневный объем торгов составил ₽--, что является важным показателем для институциональных инвесторов при оценке стратегий входа.

Как -- влияет на интерес институциональных инвесторов?

Стабильность, масштабируемость и экосистема разработчиков -- могут существенно повлиять на то, как крупные инвесторы оценивают долгосрочную жизнеспособность Broak on Base.