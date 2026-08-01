Сегодняшняя цена Botto

Текущая цена Botto (BOTTO) сегодня составляет $ 0,03953227 с изменением 0,43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOTTO на USD составляет $ 0,03953227 за BOTTO.

На данный момент Botto занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 827 195, при оборотном предложении 46,19M BOTTO. В течение последних 24 часов, BOTTO торговался в диапазоне от $ 0,03927568 (минимум) до $ 0,0403348 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 3,91, тогда как исторический минимум составил $ 0,02968992.

В краткосрочной перспективе BOTTO изменился на +0,18% за последний час и на +1,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,43K.

Рыночная информация Botto (BOTTO)

Рыночная капитализация $ 1,83M$ 1,83M $ 1,83M Объем (24Ч) $ 1,43K$ 1,43K $ 1,43K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3,96M$ 3,96M $ 3,96M Оборотное предложение 46,19M 46,19M 46,19M Общее предложение 93 772 617,47974204 93 772 617,47974204 93 772 617,47974204

Текущая рыночная капитализация Botto составляет $ 1,83M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,43K. Циркулируещее обращение BOTTO составляет 46,19M, а общее предложение – 93772617.47974204. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,96M.