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Текущая цена Botto сегодня составляет 0,03953227 USD. Рыночная капитализация BOTTO составляет 1 827 195 USD. Отслеживайте обновления цен BOTTO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Botto сегодня составляет 0,03953227 USD. Рыночная капитализация BOTTO составляет 1 827 195 USD. Отслеживайте обновления цен BOTTO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Botto (BOTTO)

Не в листинге

Текущая цена 1 BOTTO в USD:

$0,03953778
$0,03953778$0,03953778
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Botto (BOTTO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 02:15:31 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Botto

Текущая цена Botto (BOTTO) сегодня составляет $ 0,03953227 с изменением 0,43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOTTO на USD составляет $ 0,03953227 за BOTTO.

На данный момент Botto занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 827 195, при оборотном предложении 46,19M BOTTO. В течение последних 24 часов, BOTTO торговался в диапазоне от $ 0,03927568 (минимум) до $ 0,0403348 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 3,91, тогда как исторический минимум составил $ 0,02968992.

В краткосрочной перспективе BOTTO изменился на +0,18% за последний час и на +1,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,43K.

Рыночная информация Botto (BOTTO)

$ 1,83M
$ 1,83M$ 1,83M

$ 1,43K
$ 1,43K$ 1,43K

$ 3,96M
$ 3,96M$ 3,96M

46,19M
46,19M 46,19M

93 772 617,47974204
93 772 617,47974204 93 772 617,47974204

Текущая рыночная капитализация Botto составляет $ 1,83M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,43K. Циркулируещее обращение BOTTO составляет 46,19M, а общее предложение – 93772617.47974204. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,96M.

История цен Botto в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,03927568
$ 0,03927568$ 0,03927568
Мин 24Ч
$ 0,0403348
$ 0,0403348$ 0,0403348
Макс 24Ч

$ 0,03927568
$ 0,03927568$ 0,03927568

$ 0,0403348
$ 0,0403348$ 0,0403348

$ 3,91
$ 3,91$ 3,91

$ 0,02968992
$ 0,02968992$ 0,02968992

+0,18%

+0,43%

+1,00%

+1,00%

История цен Botto (BOTTO) в USD

За сегодня изменение цены Botto на USD составило $ +0,0001691.
За последние 30 дней изменение цены Botto на USD составило $ +0,0009521030.
За последние 60 дней изменение цены Botto на USD составило $ +0,0037380014.
За последние 90 дней изменение цены Botto на USD составило $ -0,00000011273173302.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0001691+0,43%
30 дней$ +0,0009521030+2,41%
60 дней$ +0,0037380014+9,46%
90 дней$ -0,00000011273173302-0,00%

Прогноз цены Botto

Прогноз цены Botto (BOTTO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BOTTO в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Botto (BOTTO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Botto потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Botto достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BOTTO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Botto».

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Источник Botto (BOTTO)

Официальный веб-сайт

Категория :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

О Botto

Какова текущая цена Botto?

Текущая оценка составляет ₽2.957355402125020736000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 0.42%.

Как рыночные настроения влияют на BOTTO?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг Botto?

С рыночной капитализацией ₽136689975.1515869760000 Botto занимает #2285 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

BOTTO зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна BOTTO сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽2.938160252880333824000 и ₽3.01739158094468864000, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на Botto?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (46190636.09555573 токенов), тенденции принятия в рамках Artificial Intelligence (AI),NFT,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Base Native и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 02:15:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Botto (BOTTO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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