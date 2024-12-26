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Цена Bogged Finance (BOG)

USD

График цены Bogged Finance (BOG) в реальном времени

$0.02023551
$0.02023551$0.02023551
0.00%(1D)

Цена Bogged Finance (BOG) сегодня

Текущая цена Bogged Finance (BOG) сегодня составляет 0.02023551 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 281.82K USD. Цена BOG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Bogged Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 10.08 USD
- Изменение цены Bogged Finance в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 13.93M USD

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Ценовые показатели Bogged Finance (BOG) - USD

За сегодня изменение цены Bogged Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Bogged Finance на USD составило $ +0.0007225898.
За последние 60 дней изменение цены Bogged Finance на USD составило $ +0.0014451452.
За последние 90 дней изменение цены Bogged Finance на USD составило $ +0.00070604905436175.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +0.0007225898+3.57%
60 дней$ +0.0014451452+7.14%
90 дней$ +0.00070604905436175+3.62%

Анализ цен Bogged Finance (BOG)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Bogged Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

--

--

-3.76%

Рыночная информация Bogged Finance (BOG)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 281.82K
$ 281.82K$ 281.82K

$ 10.08
$ 10.08$ 10.08

13.93M
13.93M 13.93M

Что такое Bogged Finance (BOG)

Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.

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Источник Bogged Finance (BOG)

Официальный веб-сайт

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