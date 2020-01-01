Токеномика Bogged Finance (BOG) Откройте для себя ключевую информацию о Bogged Finance (BOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bogged Finance (BOG) Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi. Официальный сайт: https://bogged.finance/ Купить BOG сейчас!

Токеномика и анализ цен Bogged Finance (BOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bogged Finance (BOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 77,51K $ 77,51K $ 77,51K Общее предложение: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Оборотное предложение: $ 13,88M $ 13,88M $ 13,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 83,78K $ 83,78K $ 83,78K Исторический максимум: $ 2,15 $ 2,15 $ 2,15 Исторический минимум: $ 0,00440292 $ 0,00440292 $ 0,00440292 Текущая цена: $ 0,00558555 $ 0,00558555 $ 0,00558555 Узнайте больше о цене Bogged Finance (BOG)

Токеномика Bogged Finance (BOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bogged Finance (BOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOG, изучите текущую цену BOG!

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