Токеномика Bogged Finance (BOG)

Токеномика Bogged Finance (BOG)

Откройте для себя ключевую информацию о Bogged Finance (BOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Bogged Finance (BOG)

Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG.

BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.

Официальный сайт:
https://bogged.finance/

Токеномика и анализ цен Bogged Finance (BOG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bogged Finance (BOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 77,51K
$ 77,51K$ 77,51K
Общее предложение:
$ 15,00M
$ 15,00M$ 15,00M
Оборотное предложение:
$ 13,88M
$ 13,88M$ 13,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 83,78K
$ 83,78K$ 83,78K
Исторический максимум:
$ 2,15
$ 2,15$ 2,15
Исторический минимум:
$ 0,00440292
$ 0,00440292$ 0,00440292
Текущая цена:
$ 0,00558555
$ 0,00558555$ 0,00558555

Токеномика Bogged Finance (BOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Bogged Finance (BOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOG, изучите текущую цену BOG!

Прогноз цены BOG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.