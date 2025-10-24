Что такое blormmy (BLORMMY)

Blormmy lets users swap tokens, transfer assets, and access onchain data using natural language commands—directly from blormmy.com or even platforms like X. It also enables USDC-powered shopping through a Chrome extension connected to users' smart wallets. Key Features: Token Swaps & Transfers: Users can ask Blormmy to swap or transfer tokens using simple natural language prompts. Commerce Integration: Blormmy is building seamless support for Amazon purchases by converting crypto to fiat at checkout—bridging Web3 and mainstream retail.

Источник blormmy (BLORMMY) Официальный веб-сайт

Сколько будет стоить blormmy (BLORMMY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов blormmy (BLORMMY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для blormmy.

Понимание токеномики blormmy (BLORMMY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BLORMMY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о blormmy (BLORMMY) Сколько стоит blormmy (BLORMMY) на сегодня? Актуальная цена BLORMMY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BLORMMY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BLORMMY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация blormmy? Рыночная капитализация BLORMMY составляет $ 431,19K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BLORMMY? Циркулирующее предложение BLORMMY составляет 999,68M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BLORMMY? BLORMMY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00304852 USD . Какова была минимальная цена BLORMMY за все время (ATL)? BLORMMY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BLORMMY? Объем торгов за последние 24 часа для BLORMMY составляет -- USD . Вырастет ли BLORMMY в цене в этом году? BLORMMY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BLORMMY для более подробного анализа.

