Токеномика blormmy (BLORMMY)

Откройте для себя ключевую информацию о blormmy (BLORMMY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:12:35 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен blormmy (BLORMMY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене blormmy (BLORMMY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 740,58K
$ 740,58K
Общее предложение:
$ 999,68M
$ 999,68M
Оборотное предложение:
$ 999,68M
$ 999,68M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 740,58K
$ 740,58K
Исторический максимум:
$ 0,00304852
$ 0,00304852
Исторический минимум:
$ 0
$ 0
Текущая цена:
$ 0,00074082
$ 0,00074082

Информация о blormmy (BLORMMY)

Blormmy lets users swap tokens, transfer assets, and access onchain data using natural language commands—directly from blormmy.com or even platforms like X.

It also enables USDC-powered shopping through a Chrome extension connected to users' smart wallets.

Key Features:

Token Swaps & Transfers: Users can ask Blormmy to swap or transfer tokens using simple natural language prompts.

Commerce Integration: Blormmy is building seamless support for Amazon purchases by converting crypto to fiat at checkout—bridging Web3 and mainstream retail.

Официальный сайт:
https://blormmy.com/

Токеномика blormmy (BLORMMY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики blormmy (BLORMMY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLORMMY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLORMMY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLORMMY, изучите текущую цену BLORMMY!

Прогноз цены BLORMMY

Хотите узнать, куда может двигаться BLORMMY? Наша страница прогноза цены BLORMMY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

