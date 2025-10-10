Токеномика blormmy (BLORMMY) Откройте для себя ключевую информацию о blormmy (BLORMMY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен blormmy (BLORMMY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене blormmy (BLORMMY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 740,58K $ 740,58K $ 740,58K Общее предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M Оборотное предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 740,58K $ 740,58K $ 740,58K Исторический максимум: $ 0,00304852 $ 0,00304852 $ 0,00304852 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00074082 $ 0,00074082 $ 0,00074082 Узнайте больше о цене blormmy (BLORMMY) Купить BLORMMY сейчас!

Информация о blormmy (BLORMMY) Blormmy lets users swap tokens, transfer assets, and access onchain data using natural language commands—directly from blormmy.com or even platforms like X. It also enables USDC-powered shopping through a Chrome extension connected to users' smart wallets. Key Features: Token Swaps & Transfers: Users can ask Blormmy to swap or transfer tokens using simple natural language prompts. Commerce Integration: Blormmy is building seamless support for Amazon purchases by converting crypto to fiat at checkout—bridging Web3 and mainstream retail. Официальный сайт: https://blormmy.com/

Токеномика blormmy (BLORMMY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики blormmy (BLORMMY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLORMMY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLORMMY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLORMMY, изучите текущую цену BLORMMY!

Прогноз цены BLORMMY Хотите узнать, куда может двигаться BLORMMY? Наша страница прогноза цены BLORMMY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BLORMMY прямо сейчас!

